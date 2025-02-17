Meteoroloji duyurdu: Ankara ve İstanbul'da kar bekleniyor

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:32

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:32

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 18 Şubat Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA CUMAYA KADAR KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Ankara'da 18 Şubat Salı karla karışık yağmurun, çarşamba günü ise kar yağışının görülmesi bekleniyor. İstanbul'da da salı günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışları, Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-15 santimetre) etkili olacak. Gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması konusunda halkı uyardı.

1 HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Çarşamba gününden itibaren 1 haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara sıfırın altında 8, İstanbul sıfırın altında 1, İzmir 1, Konya sıfırında altında 8, Antalya 3, Bolu sıfırın altında 10, Samsun sıfırın altında 3, Trabzon sıfırın altında 2, Erzurum sıfırın altında 20, Diyarbakır ise sıfırına altında 5 derece.