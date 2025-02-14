Akçadağ'da 'kar yağışı' etkisi: Çadır mescit çöktü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, yoğun kar yağışına dayanamayan mescit olarak kullanılan bir çadır çöktü.

Akçadağ'da 'kar yağışı' etkisi: Çadır mescit çöktü
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:17

Kozluca Mahallesi’nde akşam saatlerinde bölgedeki etkili kar yağışının ardından, yatsı namazı için mescide gelen vatandaşlar, çadırın çöktüğünü görünce geri dönmek zorunda kaldı.

Kozluca Mahallesi’nde sınırlı sayıda caminin bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu tür olumsuz hava şartlarında ibadetlerini yerine getirebilecekleri güvenli bir alanın olmamasından dolayı yetkililerden yardım talep etti.


Etiketler: #Malatya

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