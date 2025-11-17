Meteoroloji duyurdu: Denizlerde fırtına uyarısı!

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.