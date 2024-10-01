Meteoroloji duyurdu: Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:42

Güncelleme: 01.10.2024 - 13:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerine kadar Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.