Meteoroloji duyurdu: Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Doğu Karadeniz illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji duyurdu: Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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AA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerine kadar Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Etiketler: #yağış #sağanak yağış #doğu karadeniz

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