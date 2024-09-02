Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a sağanak uyarısı!

İstanbul'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 00:04
Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a sağanak uyarısı!
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve Boğaz başta olmak üzere İstanbul genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.


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