Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü başvuru şartları nelerdir?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere 36 sözleşmeli personel alımı yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü başvuru şartları nelerdir?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel (4B) statüsünde 6 adet Büro Personeli, 8 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ve 22 adet Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alınacağını açıkladı.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 puan almış adaylar arasından 6 sözleşmeli büro personeli, 22 sözleşmeli destek personeli (temizlik görevlisi) ve 8 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular 5-14 Ekim tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemi KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer bilgiler "www.mgm.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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