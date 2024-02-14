Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat!

İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:23
Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat!
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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