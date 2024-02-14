Şanlıurfa'da eğitime 'sağanak yağış' engeli!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 08:25

Güncelleme: 14.02.2024 - 08:52

Şanlıurfa Valiliği, beklenen sağanak yağış nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.