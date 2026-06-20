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Meteoroloji saat verdi: 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji saat verdi: 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

20.06.2026 09:34:00
Güncellenme:
ANKA
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Meteoroloji saat verdi: 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya’da beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, bugün Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. MGM, yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklediğini kaydederek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı.  

TOZ TAŞINIMI  BEKLENİYOR

Öte yandan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği, bu nedenle oluşabilecek çamur yağışı, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.

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