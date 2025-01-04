Meteoroloji saat verdi... Akdeniz için fırtına uyarısı!

Yayınlanma: 04.01.2025 - 16:07

Güncelleme: 04.01.2025 - 16:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay'ın güney kıyılarını da etkileyecek fırtınanın, Pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.