Meteoroloji saat verdi... Akdeniz için fırtına uyarısı!

Meteoroloji, Akdeniz'de rüzgarın gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji saat verdi... Akdeniz için fırtına uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 16:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay'ın güney kıyılarını da etkileyecek fırtınanın, Pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: #Akdeniz #Fırtına #meteoroloji #hatay

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