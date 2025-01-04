Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak seferler şu şekilde:
Saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Saat 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
Etiketler: #Hava koşulları #internet #Mudanya
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