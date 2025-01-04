Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 00:55

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak seferler şu şekilde:

Saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)


Etiketler: #Hava koşulları #internet #Mudanya

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