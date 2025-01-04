Termometreler eksi 33 dereceyi gördü: Türkiye’nin en soğuk yeri Hacıömer köyü oldu!

Yayınlanma: 04.01.2025 - 13:45

Güncelleme: 04.01.2025 - 13:45

Aşırı soğuk hava Doğu Anadolu’da adeta hayatı dondurdu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan yurttaşlar araçlarının buz tutan camlarını kazıdı. Zorunlu olmadıkça çoğu yurttaş dışarıda bulunmakta kaçındı. Cadde, sokaklar boş kaldı. Bölge genelinde bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 33,1 derece ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

Diğer bazı illerde de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan’ın Göle ilçesinde 28,8, Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde eksi 27,8, Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde eksi 26,6, Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakurt Beldesinde eksi 22,1, Bayburt’un Merkez Ballıkaya köyünde eksi 20,5, Bingöl Merkez Gayt Barajında eksi 20,4, Ağrı’nın Hamur ilçesinde eksi 19,9, Muş’un Bulanık ilçesinde eksi 17,0, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde eksi 16,7, Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Çanakyayla köyünde eksi 16,6, Sivas’ın Gürün ilçesi Göbekören köyünde eksi 15,8, Gümüşhane’nin Köse ilçesinde eksi 15,3, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eksi 15,2 derece olarak ölçüldü.