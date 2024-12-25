Meteoroloji saat verdi... Batı Karadeniz ve Marmara için 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji; Batı Karadeniz'de bugün öğle saatlerinden sonra, Marmara'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını duyurdu ve dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji saat verdi... Batı Karadeniz ve Marmara için 'fırtına' uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde olacağı, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


Etiketler: #Batı Karadeniz #Fırtına #Marmara #meteoroloji

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