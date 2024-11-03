Meteoroloji saat verdi: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Meteoroloji saat verdi: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor!
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İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 14:52

Meteoroloji, Ege Denizi'nin güneyinde fırtına beklendiği yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın, bugün (03.11.2024 Pazar) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın (04.11.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar meydana gelebilmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #Ege Denizi #Fırtına #meteoroloji #Rüzgar

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