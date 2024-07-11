Meteoroloji saat verdi: Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:25

Güncelleme: 11.07.2024 - 16:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, gelecek 2 saatlik periyotta Eskişehir'in merkez ve kuzey ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.