Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı seferler iptal edildi!

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında 2 sefer yapılamayacak.

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı seferler iptal edildi!
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AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:22

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 10.00, Geyikli'den 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler, tarifeye göre devam edecek.


Etiketler: #Adalar #Çanakkale Boğazı #Sefer #Ulaşım

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