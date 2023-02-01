Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 17:14

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 17:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

UYARI YAPILDI

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.