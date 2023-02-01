Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Türkiye, geç gelen kış mevsiminin etkilerini hissetmeye başladı. Son olarak Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 17:14
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

UYARI YAPILDI

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


meteoroloji genel müdürlüğü meteoroloji Meteoroloji ve Afet Yönetimi Fırtına hava durumu İstanbul Hava Durumu İzmir Hava Durumu Konya Hava Durumu Bursa Hava Durumu Ankara Hava Durumu

İlgili Haberler

Meteoroloji bu kez 'farklı' uyardı: Her duyduğunuza inanmayın...

Meteoroloji bu kez 'farklı' uyardı: Her duyduğunuza inanmayın...
Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı

Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
1 Şubat 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

1 Şubat 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler