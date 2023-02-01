Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!
Türkiye, geç gelen kış mevsiminin etkilerini hissetmeye başladı. Son olarak Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
UYARI YAPILDI
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 1, 2023
Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar Kesimi ile Mersin'in Batısında Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!@AFADBaskanlik @MersinValiligi @TCAdanaValiligi @AntalyaValilik pic.twitter.com/gswYf66WHH
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