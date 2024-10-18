Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:03

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:05

Doğu Karadeniz'de devam eden yağışın, akşam saatlerinden itibaren Trabzon ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde şiddetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trabzon ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar, pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.