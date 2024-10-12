Çanakkale'de kuvvetli sağanak: Yıldırım düştü, cami minaresi yıkıldı

Yayınlanma: 12.10.2024 - 20:44

Güncelleme: 12.10.2024 - 20:44

Gelibolu ilçesinde saat 16.00 sıralarında sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryasındaki tente uçtu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

BİGA'DA DA ETKİLİ OLDU

Çanakkale'de Gelibolu'nun ardından Biga ilçesinde de saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı çevre köylerde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken,o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

YILDIRIM DÜŞEN CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

Çanakkale ve ilçelerinde saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinekçi köyünde yıldırım düşen caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Öte yandan köydeki bir ağaç ise yıldırım düşmesi sonucu 2’ye ayrıldı.