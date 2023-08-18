Meteoroloji saat verdi: Marmara Denizi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'nin açıklamasına göre yarın (19 Ağustos Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Marmara Denizi'nde 'fırtına' bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 14:40
Meteoroloji saat verdi: Marmara Denizi için 'fırtına' uyarısı
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Marmara Denizi için 'kısa süreli' fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için tedbirli olunması istendi.


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