Meteoroloji saat verdi: Marmara Denizi için 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji'nin açıklamasına göre yarın (19 Ağustos Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Marmara Denizi'nde 'fırtına' bekleniyor.
Marmara Denizi için 'kısa süreli' fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için tedbirli olunması istendi.
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