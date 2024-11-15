Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege için uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji
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