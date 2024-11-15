Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege için uyarı!
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AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji

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