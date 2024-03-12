Meteoroloji saat verdi: Muğla için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, bu gece saatlerinden sonra Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağına dikkat çekerek, uyarıda bulundu.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:20
Meteoroloji saat verdi: Muğla için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.


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