Milyonlarca yıl yağan yağmur! Dünyanın en uzun sağanak yağışı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 20:42

Güncelleme: 06.03.2024 - 20:42

Dünya'nın tek Pangea süper kıtasının hakimiyetinde olduğu 200-300 milyon yıl önce inanılmaz bir yağmur yağışı gerçekleşti. Bu yağış 2 milyon yıl boyunca sürdü...

DİNOZOR DÖNEMİNDE BAŞLADI

Bu yağış, tam da dinozorların Dünya'da gelişmeye başladığı zamanlardı. Daha sonra çok kurak bir dönem yaşandı ve bunu inanılmaz derecede uzun bir süre devam eden benzeri görülmemiş düzeyde yağmur izledi. Bu, Karniyen Yağmurlu olayı olarak bilinir ve ilk olarak 1970'lerde bilim adamları tarafından keşfedilmiştir.

O dönemde uzmanlar, kayalarda 232-4 milyon yıl öncesine ait birikmiş katmanlara rastladılar ve bundan dinozorların Dünya'daki zamanının başlangıcında inanılmaz derecede ıslak bir dönem olduğunu belirlediler.

ATMOSFERİN OLUŞMASINA NEDEN OLDU

Uzmanlar daha sonra iki milyon yıl boyunca aralıksız olarak neden yağmur yağdığını tam olarak keşfetmeye çalıştılar ve bunun Wrangellia Büyük Magmatik Bölgesi'ndeki muazzam bir volkanik patlamadan kaynaklanmış olabileceğine karar verdiler. Bu da okyanusların ısınmasına yol açarak nemin atmosfere salınmasına ve dolayısıyla daha fazla yağışa yol açtı.