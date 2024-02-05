Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı

Karadeniz'de Meteoroloji'nin fırtına uyarısı üzerine onlarca yük gemisi Sinop'un doğal limanına demirledi.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:40
Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan uyarıya göre, Karadeniz'in doğusunda Kastamonu Samsun arası rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde esmesi, fırtınanın saatteki hızının ise 75 kilometreye çıkması bekleniyor.

Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin yanı sıra balıkçıklar da denize açılmayarak iç limanda beklemeye başladı.

Sinop Valiliği ise yaptığı açıklamada ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.


karadeniz haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri meteoroloji haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 3 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 3 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji açıkladı: 4 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 4 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Karadeniz için 'fırtına' alarmı: Meteoroloji saat vererek uyardı!

Karadeniz için 'fırtına' alarmı: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon