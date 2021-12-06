Meteoroloji saat verdi: Sabah ve gece saatlerine dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahmini raporuna göre, Marmara'nın batısı ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya'nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir'in güneyi ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
MARMARA'DA RÜZGARA DİKKAT!
Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
SEL BASKININA KARŞI UYARI
Meteoroloji, yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmasına ilişkin uyarıda bulunuldu.
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