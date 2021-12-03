Meteoroloji uyarıp saat verdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Yağışın bu akşamdan itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Malkara, Şarköy, Hayrabolu) bu akşam saatlerinden itibaren, Kırklareli çevrelerinde ise gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
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