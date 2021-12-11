Meteoroloji saat verip uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Marmara’nın batısı ve kıyı Ege’de sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara’nın batısı ve kıyı Ege için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Bu gece saatlerinde Trakya’da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara’nın batısı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul, kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir’in kuzey ilçeleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Ayrıca, sağanak yağışın 12 Aralık saat 04.00 ile 13 Aralık saat 04.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
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