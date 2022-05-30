Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı.

MGM verilerine göre Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa), Kuzey Ege’nin iç kesimleri (Kütahya, Afyonkarahisar), Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Iğdır çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Artvin dışında Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari’nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Pazartesi öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinin, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası ile Boğaz çevresi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Az bulutlu

MANİSA 19°C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 33°C

Az bulutlu

HATAY 18°C, 34°C

Az bulutlu

MERSİN 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 32°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 36°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 36°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari’nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 25°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 24°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den flaş uyarı! Marmara dahil 7 bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor – Resim : 3

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık