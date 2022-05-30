Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji verilerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı.
MGM verilerine göre Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa), Kuzey Ege’nin iç kesimleri (Kütahya, Afyonkarahisar), Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Iğdır çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Artvin dışında Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari’nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Pazartesi öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinin, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası ile Boğaz çevresi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 29°C
Az bulutlu
MANİSA 19°C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 33°C
Az bulutlu
HATAY 18°C, 34°C
Az bulutlu
MERSİN 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 36°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 36°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari’nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji’den flaş uyarı! Marmara dahil 7 bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor – Resim : 3
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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