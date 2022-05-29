Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredecek
İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa'nın güneyi, Van ve Hakkari'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam edecek olan hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, sıcaklıkların 4 ila 12 derece artışa geçeceğini duyurmuştu. mayıs ayının son günlerinin yaşandığı bugünlerde İzmir’de de sıcaklıklarla arttı. Hava sıcaklığının birkaç gündür 34-35 derecelerde seyrettiği İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sıcaklıkların daha da artmasını beklediklerini ifade ederek, 77 yıllık mayıs ay sıcaklık rekorunun kırılabileceğini söyledi.
“77 YILLIK REKORUN KIRILMASI BEKLENİYOR”
Prof. Dr. Doğan Yaşar, Pazar gününe kadar havaların oldukça sıcak geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, “İzmir’de Mayıs Ayı sıcaklık rekoru 1945 yılında 37.6 dereceyle kırılmıştı. Bu yıl da o rekorun kırılması bekleniyor. Rekor kırılmasa bile bu yıl son yılların en sıcak Mayıs ayı oldu. Bu meteorolojik bir olay. İklim değişikliği, küresel ısınma gibi şeylere bağlanıyor ama bu biraz daha farklı bir olay. Örneğin geçtiğimiz Mart ayı, son yılların en soğuk Mart ayıydı. Ege’de Mart ayında ortalama sıcaklık 10.2 iken, 6.1’e düştü. Sıcaklık düşüşü Türkiye genelinde de 3.7 olarak kayıtlara geçti. Bu soğumayla beraber kuraklığa girdik. Yağmur yağışları Mart ayında yüzde 35 oranla, Nisan’da yüzde 60 oranla azaldı” dedi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 33
İzmir: Parçalı bulutlu 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
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