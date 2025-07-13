Meteoroloji tam tarih verdi: Sıcak hava dalgası geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde yurt genelinde sıcaklıkların artış göstermesi bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERECEK

Hava sıcaklıklarının en yüksek seyredeceği bölge Güneydoğu Anadolu olacak. Bölgede bazı il merkezlerinde termometrelerin 43 ila 44 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Sıcak havaların etkisiyle özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları ve tedbir almaları öneriliyor.

Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere yurttaşları günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Ayrıca Meteoroloji yetkilileri, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Büyükşehirlerde hava sıcaklıklarının Ankara'da 37 ila 38 derece arasında seyretmesi öngörülürken; 15 Temmuz Salı ve 16 Temmuz Çarşamba günlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde 30 ila 31 derece civarında olacağı, İzmir'de ise 35 ila 37 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgârların etkili olacağına dikkat çekti. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.