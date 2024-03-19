Yüksekova'da sağanak: Dere taştı, 5 ahırı su bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Derenin kenarındaki 5 ahır sular altında kalırken, içerideki hayvanlar sahipleri tarafından güvenli bölgelere götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:18
Yüksekova'da sağanak: Dere taştı, 5 ahırı su bastı
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Yüksekova'da dün akşam başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasının içinden geçen Hirmin Deresi sağanak nedeniyle taştı.

Dere kenarındaki 5 ahırı su bastı. Mezradakiler, ahırlardaki hayvanlarını güçlükle dışarı çıkarıp güvenli bölgelere götürdü.

Mezrada oturan Feremez Yemen, dünden beri etkili olan yağışın hayatı durma noktasına getirdiğini belirterek, "Hirmin Deresi taştı. Köylülerle beraber ahırlardaki hayvanlarımızı çıkartıp, daha güvenli bir yere götürdük. Ancak hayvanlarımıza verdiğimiz yemler, sel sularına kapıldı. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. İl Özel İdaresi ekiplerine de konuyu bildirdik. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. 


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