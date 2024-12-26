Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin kuzey kesimleri ve Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
YARIN SABAHA KADAR DEVAM ETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Batı Akdeniz'in batısında, özellikle Finike ve Fethiye açıklarında ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.
Etiketler: #meteoroloji #açıklama #cumartesi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- CHP’nin asgari ücret tepkisi ve Özgür Özel’in hazır cevaplığı
- Aile salona alınmadı