Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin kuzey kesimleri ve Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 18:36

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

YARIN SABAHA KADAR DEVAM ETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Batı Akdeniz'in batısında, özellikle Finike ve Fethiye açıklarında ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.


Etiketler: #meteoroloji #açıklama #cumartesi

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 26 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 26 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji saat verdi... Marmara için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji saat verdi... Marmara için 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji saat verdi... Batı Karadeniz ve Marmara için 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji saat verdi... Batı Karadeniz ve Marmara için 'fırtına' uyarısı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler