Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 18:36

Güncelleme: 26.12.2024 - 18:36

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

YARIN SABAHA KADAR DEVAM ETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Batı Akdeniz'in batısında, özellikle Finike ve Fethiye açıklarında ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.