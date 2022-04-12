Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için zirai don uyarısı yaptı.
Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı geldi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu; Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinin aralıklı yağışlı, Adıyaman ve Malatya çevrelerinin ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; Tunceli ve Bingöl çevresindeki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. 12 Nisan ile 17 Nisan Pazar günleri arasında Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek kesimlerde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
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