Meteoroloji tarih verdi: İki bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji tarih verdi: İki bölge için sağanak yağış uyarısı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:38

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir'in geneli, Manisa ve Aydın'ın batısı ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde de yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli beklenen yağışların, kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: #sağanak #yağış #Ege Bölgesi #doğu karadeniz

İlgili Haberler

Feribot seferlerine fırtına engeli

Feribot seferlerine fırtına engeli
Meteoroloji açıkladı: 15 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege için uyarı!

Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege için uyarı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler