Meteoroloji tarih verdi: İki bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir'in geneli, Manisa ve Aydın'ın batısı ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde de yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli beklenen yağışların, kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: #sağanak #yağış #Ege Bölgesi #doğu karadeniz
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