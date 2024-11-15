Feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.
Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.
Etiketler: #çanakkale #Fırtına
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