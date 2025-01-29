Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:32

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:32

Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler açıklanırken, gözler gelecek haftanın raporuna çevrildi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminlerine göre, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü soğuk ve yağışlı hava batı bölgelerden Türkiye'ye giriş yapacak. Bu süreçte İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.