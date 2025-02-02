İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ve kar yağışı uyarıları yakından takip ediliyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu Şubat ayı ile birlikte araştırılmaya başladı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

MGM'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre ise 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü İstanbul, beyaza bürünecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10-20 cm’ye ulaşabilir.

İSTANBUL’DA HAFTALIK HAVA DURUMU VE METEOROLOJİK UYARILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM( haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

ÇARŞAMBA BAŞLIYOR PERŞEMBE ARTIYOR

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.


Etiketler: #kar ne zaman yağacak #kar yağışı

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