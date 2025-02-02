İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ve kar yağışı uyarıları yakından takip ediliyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu Şubat ayı ile birlikte araştırılmaya başladı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
MGM'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre ise 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü İstanbul, beyaza bürünecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10-20 cm’ye ulaşabilir.
İSTANBUL’DA HAFTALIK HAVA DURUMU VE METEOROLOJİK UYARILAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM( haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.
ÇARŞAMBA BAŞLIYOR PERŞEMBE ARTIYOR
5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- Erken seçim için tarih verdi!
- AKOM uyardı... İstanbul’a kar geliyor!
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- Kahramanlığı filmlere konu olan pilot kazayı yorumladı
- Cansu Dere'den 'Ayşe Barım' açıklaması!
- Narin Güran davasında yeni gelişme