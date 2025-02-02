Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:38

Güncelleme: 02.02.2025 - 10:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

MGM'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre ise 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü İstanbul, beyaza bürünecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10-20 cm’ye ulaşabilir.

İSTANBUL’DA HAFTALIK HAVA DURUMU VE METEOROLOJİK UYARILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM( haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

ÇARŞAMBA BAŞLIYOR PERŞEMBE ARTIYOR

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.