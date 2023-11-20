Meteoroloji tarih verdi... İstanbul'a kar geliyor!
Hafta sonu soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor.
İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.
Genelde mevsimin ilk karının Aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından Kasım'da kar yağdı. Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.
Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de İstanbul'u bir kar yağışı daha bekliyor.
Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.
Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 20, 2023
???(21 - 27 Kasım 2023)
Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ZUFhrdUY09
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Anne ve kızını katleden komşu tutuklandı
- Silahı kafasına dayadı!
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama
- 'Türkiye'ye döneceği' iddiasına yanıt verdi