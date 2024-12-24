Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
Doğu Akdeniz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabaha kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında da yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlarla oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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