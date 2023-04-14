Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için çığ uyarısı yaptı.
"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"
Meteoroloji’den bugün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 14, 2023
Doğu Kesimlerde Çığ Riskine Dikkat! pic.twitter.com/2RcE8BAijy
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- 'Hilal Kaplan Sarı' iddiaları gündeme bomba gibi düştü
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- VakıfBank, altın setle finalde
- Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce
- Hatay Valisi'nin istifasının perde arkası ortaya çıktı
- AKP listelerinde 3 isim değişecek
- Fenerbahçe pes etmiyor!
- Nuri Bilge Ceylan yine aday