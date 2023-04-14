Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:50

Güncelleme: 14.04.2023 - 17:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için çığ uyarısı yaptı.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Meteoroloji’den bugün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”