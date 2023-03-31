Meteoroloji, iki şehir için çığ uyarısı yaptı!
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Şırnak ve Siirt’in yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesinin devam ettiğini aktardı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Şırnak ve Siirt için kritik uyarıda bulundu.
Merkez'den yapılan yazılı açıklamada, Şırnak ve Siirt’in yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesinin devam etmekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, yurttaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Soylu'dan ilk açıklama
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler