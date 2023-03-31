Meteoroloji, iki şehir için çığ uyarısı yaptı!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Şırnak ve Siirt’in yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesinin devam ettiğini aktardı.

İHA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:25
Meteoroloji, iki şehir için çığ uyarısı yaptı!
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Şırnak ve Siirt için kritik uyarıda bulundu.

Merkez'den yapılan yazılı açıklamada, Şırnak ve Siirt’in yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesinin devam etmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, yurttaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.


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