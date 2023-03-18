Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 11:31
Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


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