Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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