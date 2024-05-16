Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), bugün Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

ANKA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:00
Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Abone Ol google-news

MGM verilerine göre, yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Ayrıca hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Öte yandan Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görülebilir.

METEOROLOJİ UYARDI

MGM, yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAR ERİMESİ UYARISI

MGM, yağış sonucu oluşabilecek kar erimesine karşı da uyarıda bulunarak "Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile Perşembe günü beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.


meteoroloji haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri gök gürültüsü haberleri sağanak haberleri sağanak yağış haberleri kuvvetli sağanak haberleri

İlgili Haberler

Hatay'da sağanak: Yollar göle döndü!

Hatay'da sağanak: Yollar göle döndü!
Adana'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi, yollar suyla doldu

Adana'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi, yollar suyla doldu
Meteoroloji’den 10 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji’den 10 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?

Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Seçildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Seçildi
ORC anketinde AKP'ye büyük şok: 'Bu pazar genel seçim olsa...'

ORC anketinde AKP'ye büyük şok: 'Bu pazar genel seçim olsa...'
Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı

Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı
Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek

Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek
Antalya’da 122 kaçak göçmen yakalandı

Antalya’da 122 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika... İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici istifa etti!

Son Dakika... İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici istifa etti!
Okulda biber gazı patlaması: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda biber gazı patlaması: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı