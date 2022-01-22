Meteoroloji uyardı: Kar etkisini artıracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; aralarında Çanakkale, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nin de bulunduğu 51 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kar yağışı ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ocak Cumartesi tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; Çanakkale, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu 51 kent sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
SARI KODLU UYARI
Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize
TURUNCU KODLU UYARI
İzmir, Aydın, Antalya, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Düzce, Bolu, Çankırı, Çorum, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40-70 km / sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve zirai don don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40-70 km / sa)olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 - 70 km / sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
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