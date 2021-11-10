Meteoroloji uyardı: Kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahmini raporuna göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini hissettirmeye başlıyor. Bazı illerde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya ve Van çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KAR GELİYOR
Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
RÜZGARA DİKKAT!
Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Rüzgarın, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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