Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de 'fırtına' kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yağışların Güney Marmara, Batı Akdeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli yağmur ile sağanak, İç Anadolu'nun ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın Güney Marmara, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer 4 ila 7 kuvvetinde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Etiketler: #meteoroloji #Marmara #Fırtına
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