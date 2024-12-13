Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve fırtına alarmı!

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve fırtına alarmı!
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.


Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji

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