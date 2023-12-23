Meteoroloji uyardı: O ilde fırtına etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Demirköy ile Vize ilçelerinde yaşayan yurttaşlara fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saat 02.00’de başlayacak ve Batı Karadeniz’de etkili olacak olan fırtına için uyardı.
Açıklamada, Demirköy ile Vize ilçelerinde yaşayan yurttaşlar ile balıkçıların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
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