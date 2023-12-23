Meteoroloji uyardı: O ilde fırtına etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Demirköy ile Vize ilçelerinde yaşayan yurttaşlara fırtına uyarısında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:39
Meteoroloji uyardı: O ilde fırtına etkili olacak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saat 02.00’de başlayacak ve Batı Karadeniz’de etkili olacak olan fırtına için uyardı.

Açıklamada, Demirköy ile Vize ilçelerinde yaşayan yurttaşlar ile balıkçıların dikkatli olması gerektiği belirtildi.


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