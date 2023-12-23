Meteoroloji uyardı: O ilde fırtına etkili olacak!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:39

Güncelleme: 23.12.2023 - 16:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saat 02.00’de başlayacak ve Batı Karadeniz’de etkili olacak olan fırtına için uyardı.

Açıklamada, Demirköy ile Vize ilçelerinde yaşayan yurttaşlar ile balıkçıların dikkatli olması gerektiği belirtildi.