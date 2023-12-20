Meteoroloji'den Bodrum için uyarı... Fırtına ve yağış etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına ve çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 14:21
Meteoroloji'den Bodrum için uyarı... Fırtına ve yağış etkili olacak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum için fırtına ve yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, şu bilgilere paylaşıldı:

"21.12.2023 Perşembe günü Ege kıyılarında etkili olacak sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla il geneli ile Çanakkale’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi’nde kuvvetli (21-50 kg/m2); Muğla’nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de, Bodrum ve Antalya’nın Kumluca ilçeleri arasında fırtına beklendiğini belirterek, şu uyarıyı yaptı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, bugün (20.12.2023 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, (21.12.2023) Perşembe günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli omalıdır.” 


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