Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini güncelledi. Buna göre Kütahya genelinde bugün ve önümüzdeki 4 gün boyunca 35 derece ve üzeri sıcaklıkların görüleceği, bazı merkezlerde hava sıcaklıklarının 39 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin son hava durumu değerlendirmelerine göre kavurucu sıcaklar geliyor.
Termometreler Kütahya'da bazı merkezlerde 39 dereceyi gösterecek.
Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimizde ki bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıkların bugün ve önümüzdeki 4 gün 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin edildiğinden, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkların sebep olabileceği olumsuz etkilere karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.
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