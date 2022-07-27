Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:58

Meteoroloji'nin son hava durumu değerlendirmelerine göre kavurucu sıcaklar geliyor.

Termometreler Kütahya'da bazı merkezlerde 39 dereceyi gösterecek.

Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimizde ki bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıkların bugün ve önümüzdeki 4 gün 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin edildiğinden, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkların sebep olabileceği olumsuz etkilere karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.